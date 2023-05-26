В Новосибирский зоопарк привезли пару черношейных журавлей

Из Московского зоопарка в Новосибирск привезли пару черношейных журавлей.

— Они хорошо перенесли дорогу, впереди у них период адаптации. Орнитологи делают всё возможное, чтобы журавли хорошо себя чувствовали и быстрее привыкали к новому дому. Ранее в нашей коллекции представителей данного вида не было, — сообщила пресс-служба Новосибирского зоопарка. — Эти красивые крупные птицы обитают в Тибетском нагорье в Китае и Индии. Местные религиозные обычаи запрещают охоту на черношейных журавлей.

В зоопарке подчеркивают, что данный вид журавлей является редким, и зоологические учреждения ведут работу по его сохранению.

В Московском зоопарке уточняют, что черношейный журавль — единственный из журавлей, обитающий в альпийской зоне. Впервые был описан русским путешественником и исследователем Н. М. Пржевальским в 1872 году во время экспедиции по Тибету.

— Черношейные журавли не боятся человека, поскольку местные религиозные обычаи запрещают охоту на них. Нередко отмечалось, как эти птицы спокойно кормились рядом с жильем человека. Однако в последнее время, к сожалению, участились случаи браконьерства. Некоторые наблюдатели утверждают, что в связи этим журавли научились распознавать людей в местной национальной одежде, которые не могут причинить им вреда, и пришельцев — потенциальных браконьеров, — сообщает пресс-служба зоопарка. — В Бутане в одном из монастырей ежегодно в ноябре проводится фестиваль черношейных журавлей, привлекающий большое количество зрителей. По времени этот фестиваль совпадает с прилетом журавлей на зимовку в этот район.

В настоящее время коллекция Новосибирского зоопарка насчитывает 8 видов журавлей.

Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился в новосибирском зоопарке.