Сдавать комнату в Новосибирске стало выгоднее

Пока цены на отдельные квартиры в Новосибирске стремительно летели вверх, стоимость комнаты выросла всего на 14%. При этом, ценник аренды в этом сегменте шел вровень с остальными лотами и благополучно достиг 33%, констатировали аналитики «Жилфонда». Таким образом, сегодня комнаты в городе в среднем продают за 1,5 – 2 миллиона, а сдают за 11-12 тысяч рублей в месяц. То есть полностью окупить данный актив можно в среднем за 10 лет.

— Традиционно бОльшим спросом среди арендаторов пользуются комнаты в коммуналках или общежитиях, — поясняет эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха. — Комнаты с хозяином ценятся меньше и уступают в цене.

Добавим, что данные варианты жилья выбирают в основном одинокие люди и студенты.

— Конечно, все зависит от плотности кошелька арендатора, — поясняет эксперт. — Одним студентам родители снимают квартиру в новом доме, а другим — комнату с подселением. Если есть хоть малейшие финансовые возможности, то учащиеся, молодые семьи выбирают новостройки с новыми ремонтом.

Ранее в рамках исследования портала «Мир квартир» отмечалось, что доходность студий в Новосибирске практически в полтора раза ниже (6,4%), чем комнат, а срок окупаемости студии — в полтора раза выше (15,6 лет). Сдать ее можно в среднем за 23,3 тыс. руб., а купить — за 4,37 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске наблюдается дефицит квартир для сдачи в аренду.