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Закон о локализации повысит цены на такси в Новосибирске на 100%

  • 14/05/2025, 11:00

Закон о локализации повысит цены на такси в Новосибирске на 100%
Услуга станет не по карману большинству жителей региона

Спорный законопроект, согласно которому в такси можно будет использовать только отечественные или локализованные автомобили, все-таки приняли в Госдуме. Данная мера, инициаторами которой выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев,  вступит в силу уже 1 марта 2026 года. К этому времени все таксопарки страны должны будут перейти на машины с определённым уровнем локализации, такие как Москвич, Еvolute и ВАЗ.

По новому закону, выходить на линию смогут только такси, набравшие необходимое число баллов локализации, либо произведённные по специнвестконтракту в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. А начиная с 2033 года требование будет только по баллам локализации.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин уже предлагает некие послабления. Полностью поддерживая закон о локализации такси, так как без этой меры, по его мнению, Россия сможет конкурировать с другими странами, он допускает возможность использования машин, на которых таксисты ездят сейчас, до полной выработки их ресурса.

Несмотря на это, председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов предупредил, что новый закон приведет к росту расходов на обслуживание и частой замене автомобилей. Эксперт подсчитал, что новые правила приведут к удорожанию стоимости поездок минимум на 100% в регионах. И с этим мнением полностью согласен глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.

—  Думаю, что этот закон просто не будет работать. У таксопарков нет и не будет денежных средств на замену всех автомобилей. Если же, владельцам таксопарков все же удастся, реализовать задуманное властями, то пассажиры не будут ездить на такси, потому что стоимость поездки возрастет минимум в два раза, — пояснил Infopro54 глава Ассоциации.

Андрей Артюх напомнил, в Сибирском федеральном округе можно будет использовать иномарки до 2028 года, и выразил надежду, что за это время, «обкатав» закон в других регионах, федеральные власти откажутся от его реализации.

Напомним, еще в январе 2024 года Государственная Дума одобрила законопроект, который разрешает региональным властям устанавливать требования к обязательной локализации автомобилей для такси. По документу, степень локализации будут определять в баллах и с 1 января 2026 года она должна быть не менее 2 тысяч, а с 1 января 2028 года — не менее 3 тысяч баллов. Главной целью нововведения парламентарии назвали поддержку отечественного автопрома за счет заказов от таксомоторных компаний.

18 февраля этого года президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин направил президенту РФ письмо, в котором попросил главу государства пересмотреть данный законопроект. Он объяснил, что новые требования подходят только для крупных таксопарков, а частным перевозчикам создаст серьезные проблемы. Причины — высокая стоимость новых машин российского производства, ограниченный модельный ряд, недоступность льготного автокредитования и лизинга. Все это делает замену автомобиля на требуемые модели недоступной для большинства таксистов.

Ранее редакция сообщала о том, что группа депутатов Государственной Думы во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, который предлагает наказывать агрегаторов такси штрафами до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям, не имеющим действующего разрешения на перевозку пассажиров. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : локализация такси


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