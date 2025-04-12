Средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске — около двух млн рублей

В марте средняя стоимость подержанных автомобилей в Новосибирской области осталась на уровне февраля и составила 2,08 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка.

Примечательно, что средняя цена китайских автомобилей снижается медленнее, чем у других моделей, а количество предложений на вторичном рынке продолжает расти.

В марте 2025 года в Новосибирской области были определены пять моделей, которые продемонстрировали самую значительную динамику снижения цен.

Первое место занял компактный кроссовер Nissan Terrano. Его средняя стоимость в регионе составила 1,33 миллиона рублей, что на 7% меньше, чем год назад.

На втором месте находится Hyundai Creta, цена которого снизилась на 6,3% и достигла 2,13 миллиона рублей.

Третье место принадлежит BMW 5 серии, подешевевшей на 6% и стоящей в среднем 2,11 миллиона рублей.

Завершают рейтинг Renault Duster, который стал дешевле на 5,9% (1,02 миллиона рублей), и

Lexus RX, снизившийся в цене на те же 5,9% до 5,9 миллиона рублей.

Среди моделей, продемонстрировавших наибольший рост средней стоимости в регионе, можно выделить Renault Logan, стоимость которого увеличилась на 11% и достигла 416 тысяч рублей. Также стоит отметить УАЗ Patriot, чья цена возросла на 9,4% и составила 1,45 миллиона рублей, и Nissan Patrol, подорожавший на 8,7% и достигший 2,83 миллиона рублей.

В целом по стране доля китайских автомобилей на вторичном рынке увеличилась ещё на 0,5% и достигла 5,5%. За год доля американских марок в общем объёме предложения сократилась с 10 до 7%. Эти же автомобили стали лидерами по снижению средней стоимости год к году. В марте 2025 года средняя цена подержанного американского автомобиля составила 1,36 млн рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее.

С начала зимы в России средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом до 15 лет практически не изменилась и составила 718 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем год назад.

Модели китайских марок можно приобрести в среднем за 2,19 миллиона рублей, что всего на 2% ниже, чем год назад. Средняя цена на европейские, японские и корейские автомобили составила 2,39 миллиона рублей, что также на 6% ниже прошлогодних показателей.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске. Дилеры заявили, что российский рынок для китайских производителей не является приоритетным, поэтому они работают в «соответствии с имеющимися реалиями».