Для ускорения строительства СКИФа подрядчик заводит на площадку более 400 рабочих

Здание инжектора с работающим ускорителем, а также корпус стендов и испытаний — необходимый технологический комплекс, который позволяет собирать сложное оборудование синхротрона — уже переданы ученым. По словам директора Института ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук Павла Логачева, два этих здания образуют единый комплекс, который необходим для запуска синхротрона. Об этом он рассказал в ходе визита на площадку полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева.

В инженерном корпусе идет подготовка к пуско-наладке, в корпусе стендов и испытаний переданы чистые помещения под монтаж оборудования. В здании инжектора завершить все строительно-монтажные работы планируется к маю.

Для создания геодезической сети ученым также передано помещение тоннеля накопителя, рассказали представители генподрядчика объекта АО «Концерн «Титан-2».

На данный момент готовность основных объектов СКИФа — накопителя, инжектор, экспериментальных станций — составляет до 93%, вспомогательных — от 75% до 94%.

Для ускорения работ до конца апреля на площадку дополнительно прибудут более 440 рабочих и специалистов. Подрядчик планирует перейти на работу в две смены.

Напомним, в декабре 2024 года учёные запустили линейный ускоритель — инжектор источника синхротронного излучения поколения 4+. В феврале 2025 года выполнен очередной этап запуска инжекционного комплекса – на проектные параметры выведен линейный ускоритель комплекса — пучок электронов в ускорителе достиг энергии 200 МэВ. В мае ученые планируют разогнать пучок электронов до 3 ГэВ и выпустить его по длинному транспортному каналу к накопительному кольцу.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Запуск проекта планировался к концу 2024 года, однако он был сдвинут на конец 2025.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Серышев посоветовал архитекторам подумать над обликом наукограда Кольцово.