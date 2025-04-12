Группа «ВИС» отремонтировала дороги около четвертого моста в Новосибирске

Концессионер, который возводит в Новосибирске четвертый мост через Обь, рассказал о проведенной работе по восстановлению дорог, расположенных рядом с объектом.

Специалисты компании проводили ямочный ремонт дорожного полотна в ночное время, чтобы исключить пробки. Общая площадь восстановленного покрытия превысила 1,5 тыс. м². Работы были начаты в середине марта

Стоит отметить, что концессионный проект по созданию четвёртого мостового перехода через реку Обь в Новосибирске предусматривает ремонт существующих автодорог, используемых для нужд строительства. Об этом Infopro54 ранее сообщали в пресс-службе ГК. В частности, компания должна будет отремонтировать Бугринский мост.

— В части Бугринского моста будет выполнен ремонт верхнего слоя на спуске и подъёме к мосту в объёме 10% от общей площади их покрытия. Выполнение данных работ запланировано на 2025 год. Ремонт будет производиться без перекрытия движения автотранспорта, — рассказывали редакции в ГК «ВИС».

Напомним, четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство четвертого моста должно завершится в декабре 2025 года.