Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске

В Новосибирске в ходе ограбления магазина были задержаны трое мужчин.

Следствие установило, что грабители действовали по предварительному сговору. Они незаконно проникли в помещение супермаркета «Лента», который находится в районе ОбьГЭС, и попытались украсть деньги из банкомата.

— Преступление было совершено 17 декабря 2024 и пресечено действиями сотрудников полиции, — сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал для всех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что после ограбления «Локо-Банка» в Новосибирске возбудили уголовное дело. Неизвестному инкриминируется разбойное нападение.