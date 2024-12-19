Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске

В Новосибирске в ходе ограбления магазина были задержаны трое мужчин.
Следствие установило, что грабители действовали по предварительному сговору. Они незаконно проникли в помещение супермаркета «Лента», который находится в районе ОбьГЭС, и попытались украсть деньги из банкомата.
— Преступление было совершено 17 декабря 2024 и пресечено действиями сотрудников полиции, — сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал для всех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что после ограбления «Локо-Банка» в Новосибирске возбудили уголовное дело. Неизвестному инкриминируется разбойное нападение.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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