Средняя стоимость потребкредитов выросла до 32%

Аналитики Финуслуг рассчитали индекс кредитов за период с 9 января 2025 по 16 января 2025 года. Выяснилось, что среднее значение полной стоимости кредитов в двадцати крупнейших банках России впервые за все время расчета соответствующего индекса увеличилось до 32% годовых.

— По состоянию на 16 января среднее значение ПСК выросло на 0,35 процентных пункта (п.п.), достигнув 32,03% годовых — впервые за всю историю расчета Индекса с марта 2022 года. За прошедший недельный период среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) выросло в двух банках из топ-20. Диапазон изменений составил от 3,2 п.п. до 6,25 п.п. Средняя ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,56 п.п. до составляет 33,96%, по залоговым кредитам — не изменилась и составляет 28,75%, — рассказали аналитики.

При этом, средняя ПСК по потребительским онлайн-кредитам на Финуслугах на 5,8 п.п. ниже среднерыночной и составляет 26,22% годовых.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что региональные власти будут субсидировать ставку по кредитам под залог нематериальных активов и интеллектуальных прав для компаний креативного и технологического сектора.