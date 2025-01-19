Рекламодателям

Средняя стоимость потребкредитов выросла до 32%

  • 19/01/2025, 17:30
Средняя стоимость потребкредитов сегодня составляет 32%
Цена кредитов продолжает расти, несмотря на то, что рост ключевой ставки остановился

Аналитики Финуслуг рассчитали индекс кредитов за период с 9 января 2025 по 16 января 2025 года. Выяснилось, что среднее значение полной стоимости кредитов в двадцати крупнейших банках России впервые за все время расчета соответствующего индекса увеличилось до 32% годовых.

— По состоянию на 16 января среднее значение ПСК выросло на 0,35 процентных пункта (п.п.), достигнув 32,03% годовых — впервые за всю историю расчета Индекса с марта 2022 года. За прошедший недельный период среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) выросло в двух банках из топ-20. Диапазон изменений составил от 3,2 п.п. до 6,25 п.п. Средняя ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,56 п.п. до составляет 33,96%, по залоговым кредитам — не изменилась и составляет 28,75%, — рассказали аналитики.

При этом, средняя ПСК по потребительским онлайн-кредитам на Финуслугах на 5,8 п.п. ниже среднерыночной и составляет 26,22% годовых.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что региональные власти будут субсидировать ставку по кредитам под залог нематериальных активов и интеллектуальных прав для компаний креативного и технологического сектора. 

Фото freepik, автор: wayhomestudio 

210

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : потребительский кредит


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске у работодателей вырос спрос на мам в декрете
19/01/25 19:00
Бизнес Общество
Мошенники похищают Telegram-аккаунты и вовлекают в обманные схемы детей
19/01/25 18:00
Право&Порядок
Средняя стоимость потребкредитов выросла до 32%
19/01/25 17:30
Финансы
За 2024 год в Новосибирске построили более 13 тысяч однокомнатных квартир
19/01/25 16:30
Бизнес Город Недвижимость
Лишь 17% новосибирцев планируют окунуться в прорубь на Крещение
19/01/25 16:15
Общество
В ледяную воду на Крещение уже окунулись более 17 000 новосибирцев
19/01/25 15:45
Общество
Экс-мэр Новосибирска Локоть встретился с послом Республики Беларусь
19/01/25 15:30
Общество
Противовирусное на основе грибов разработали в Новосибирске
19/01/25 15:15
Медицина
Новосибирская птицефабрика подала иск в суд к контрагенту
19/01/25 14:45
Бизнес
Новосибирцы чаще всего выбирают для отдыха Таиланд
19/01/25 14:30
Бизнес Туризм
Новосибирская птицефабрика начала поставлять утку в Китай
19/01/25 13:30
Агропром Бизнес ВЭД
Полмиллиона рублей из-за ошибок в загранпаспорте получил житель Новосибирска
19/01/25 12:30
Право&Порядок
Банк России изменил тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий
19/01/25 11:36
Температура в Новосибирске превысит климатическую норму почти на двадцать градусов
19/01/25 10:30
Общество
Новосибирские спасатели показали, как проходит Крещение
19/01/25 9:30
Общество
Срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске
18/01/25 18:30
Недвижимость Образование
После отмены сетевой поездки число «зайцев» в Новосибирске осталось прежним
18/01/25 17:30
Город Общество Транспорт
Новосибирское озеро Чаны попало в российский топ антистресс-локаций
18/01/25 16:30
Общество
ФАС направила производителям упаковки для продуктов запросы о ценообразовании
18/01/25 15:32
Бизнес Власть
Арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет
18/01/25 14:30
Недвижимость
Популярное
Глава СК поручил возбудить дело на мать, оставившую ребенка на новосибирском вокзале
19/01/25 18:30
Три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Новосибирск
19/01/25 17:15
Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском
15/01/25 14:00
Восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске
14/01/25 14:30
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске
10/01/25 12:30
Новости компаний
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00
«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику
14/01/25 13:25
Банк Уралсиб использует технологии машинного обучения для эффективного контакта с бизнес-клиентами
14/01/25 9:00
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска