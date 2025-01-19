Три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Новосибирск

19 января на автодороге Р-256 произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии столкнулись автомобили «Тойота Ипсум» и «Лифан».

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, в результате ДТП погибли три человека.

— Водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ипсум», двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем «Лифан», — уточняют в ГАИ.

В результате ДТП погибли оба водителя — женщина и мужчина, а также пассажир автомобиля «Тойота» 1982 года рождения. Ещё один пассажир — женщина — получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП парализовало движение на Ватутина в Новосибирске. В аварии пострадало четыре автомобиля.