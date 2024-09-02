Средняя зарплата учителя в Новосибирске — 41 тысяча рублей

В Новосибирской области спрос на педагогов за год вырос на +14%, сообщила пресс-служба hh.ru. Среди важных трендов в сфере образования — повышение лояльности к молодым специалистам. Доля предложений о работе, доступных для новичков в профессии, в целом по стране выросла за год с 33% до 37%.

По данным аналитиков hh.ru, Новосибирская область не вошла в топ-20 регионов, где педагогам предлагают самые высокие зарплаты. Область по этому показателю на 24 месте. Средняя предлагаемая зарплата для учителей в регионе составила 41 тысячу рублей. За год сумма предложения выросла на 11%.

Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам июля составила 65 497 рублей, и за год она увеличилась на +29% (в июле 2024 к июлю 2023).

Как ранее сообщала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в этом году в школы региона должны прийти 650 молодых специалистов.

— Итоговая цифра будет понятна в октябре, — поясняла министр.

Она также отмечала, что этом году в НГПУ увеличился целевой прием на «учительские» специальности — на 20% больше, чем годом ранее. Кроме того, главы районов области заверили Минобр, что готовы предоставлять целевикам свои меры поддержки —стипендию не ниже академической.

Ранее редакция сообщала о том, что самыми дефицитными в регионе являются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики и английского языка.