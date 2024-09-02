Мигранты принесли в жертву мертвые цветы и автомобиль сотрудникам мэрии в Новосибирске

Сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провели рейд возле кафе «Тан-Баран».

В ходе проверки они изъяли более 300 искусственных цветов и автомобиль, с которого осуществлялась незаконная торговля.

– Рейдовые мероприятия будут продолжены, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Напоминаем, что в Хилокском микрорайоне идёт демонтаж наружной рекламы популярного рынка. Работы по демонтажу проводятся на кольцевой развязке улиц Петухова и Хилокской.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание на Хилокской.