Мигранты принесли в жертву мертвые цветы и автомобиль сотрудникам мэрии в Новосибирске

Сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провели рейд возле кафе «Тан-Баран».
В ходе проверки они изъяли более 300 искусственных цветов и автомобиль, с которого осуществлялась незаконная торговля.
– Рейдовые мероприятия будут продолжены, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Напоминаем, что в Хилокском микрорайоне идёт демонтаж наружной рекламы популярного рынка. Работы по демонтажу проводятся на кольцевой развязке улиц Петухова и Хилокской.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание на Хилокской.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
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