Теплая и бесснежная погода установится в Новосибирске на Сретение Господне

В Новосибирске на предстоящих выходных установится теплая, бесснежная погода. Ветер будет дуть слабый, а солнце едва будет пробиваться через плотное покрывало облаков.

В субботу, 15 февраля, синоптики обещают горожанам пасмурную погоду, без осадков. Утром в городе ожидается -12…-11°С, днем — -10…-7°С, а вечером и ночью потеплеет до -8…-7°С. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с.

В воскресенье, 16 февраля потепление продолжится и если утром горожанам обещают -7…-6°С, то уже днем столбик термометра поднимется до -6…-4°С. Вечером также -5…-4°С, а ночью — -8…-7°С. Юго-восточный ветер будет переходить в южный со скоростью 3-5 м/с. Солнышко, если и будет проглядывать сквозь точи, то очень непродолжительное время.

Если прогнозы синоптиков оправдаются, то новосибирцев ждет ранняя весна. Наши предки верили, что 15 февраля, в день Сретения Господня, два сезона борются друг с другом. Если в этот день задувает метель, то зима будет долгой, а если на улице тепло и безветренно, то весну стоит ждать раннюю.

Указать на приход весны могут и животные. Так, если кошка свернулась клубком, то можно ждать холода, а если собака просится на улицу — оттепели. Если же петух напьется воды, весна будет ранней и теплой.

Сам же праздник Сретения Господня символизирует встречу человечества с Богом. Христиане считают, что именно в этот день произошла встреча младенца Иисуса с праведным Симеоном. 15 февраля в храмах совершаются торжественные богослужения, освящаются свечи, которые верующие затем приносят домой как символ света и защиты.

После богослужения верующие собираются за столом, на котором обязательно должны быть блины, символизирующие солнце и приближение весны, пироги, как олицетворение достатка и гостеприимства, кутья, отражающая единство семьи и память о предках и узвар, который несет идею плодородия и здоровья.

Также в день Сретения Господня принято угощать животных лучшей едой, так как это принесет в дом благополучие, а также читать молитвы над скотом, чтобы он был здоров и приносил хороший приплод.

Ранее редакция сообщала о том, что после очередного снегопада пробки образовались на улицах Новосибирска.