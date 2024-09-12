Срок за перевод денег в Китай со счетов абонентов салона получил новосибирец

В Новосибирске суд вынес приговор 23-летнему Данилу Толстову, который работал в салоне сотовой связи. Его признали виновным в незаконном переводе крупной суммы денег в Китай.

Согласно материалам дела, Толстов с 9 по 11 декабря 2022 года за деньги изготовил поддельные распоряжения на переводы денег от имени клиентов салона. Для этого подсудимый использовал персональные данные абонентов.

— После он перевел на счет неустановленных лиц в Пекине 1 298 440 рублей в валюте — 20 500 долларов США, — сообщили в Дзержинском районном суде.

Сотрудники УФСБ задержали Толстова. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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