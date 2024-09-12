Подрядчика подозревают в хищении средств, выделенных на строительство школ под Новосибирском

Следователем СУ Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников строительной организации, которая выиграла госконтракты на строительство и реконструкцию школ в Тогучинском и Коченевском районах Новосибирской области. По версии следствия, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

— В 2022 году сотрудники строительной организации заключили с ГКУ НСО «Управление капитального строительства» госконтракты. В период с 2022 по июль 2024 года они получили авансовые платежи на общую сумму более 376 млн рублей, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что подрядчики обратили денежные средства в свою пользу, чем причинили ущерб государству в особо крупном размере.

Согласно данным сайта госзакупок, контракт на строительство трехэтажной школы на 220 мест в селе Репьево Тогучинского района Новосибирской области правительстве региона заключило в мае 2022 года. Подрядчиком стало ООО «Ликстрой». Стоимость контракта составляла 430 миллионов рублей. Сдать школу подрядчик должен был к 1 сентября 2023 года. Потом график сдвинули на 31 декабря, а сумма контракта выросла до 518 миллионов. В августе 2024 местные жители пожаловались в соцсетях, что объект так и не достроен и ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

В Коченевском районе компания вела реконструкцию школы №7, расположенной в поселке Чик. Контракт стоимостью 678 млн рублей был заключен также в 2022 году. Предполагалось, что на первом этапе подрядчик возведет пристройку с переходом в основное здание школы, на втором этапе проведет реконструкцию существующего здания. В пристройке после завершения работ будет размещены медицинский блок, столовая, библиотека, актовый зал. Общая вместимость школы после реконструкции составит 680 учащихся при односменном обучении. Сдать объект подрядчик должен был в конце декабря 2024.

В декабре 2023 реготделение партии «Единая Россия» отправило на площадку депутатов, которые выяснили, что темпы строительства отстают от плана на 4 месяца и есть риск, что объект уйдет в 2025 год. На тот момент строительная готовность объекта составляла 25%.

По данным Seldon.Basis, ООО «Ликстрой» создано в 2015 году, уставный капитал – 4 млн рублей. В 2023 году выручка компании составляла 384 млн рублей (+49%), чистая прибыль – 372 тысячи (-62%). Директор и учредитель компании Наталья Фазлыева. У компании 22 выигранных госконтракта на 4,27 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ГКУ НСО «УКС». С сентября 2024 года компания включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция рассказывала о том, что возбуждено уголовное дело в связи со срывом строительства в Новосибирске концессионных школ.