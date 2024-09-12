Падение продаж в новостройках Новосибирска достигло дна

После июльского обвала в августе падение продаж новостроек в Новосибирской области остановилось. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, проанализировав результаты по 50% выборке от общего объема продаж. Для сравнения: в Москве продажи в августе просели к июлю на 22%, по Московскому региону — на 28%, в Санкт-Петербурге — на 40%, в Ленинградской области — на 38%.

— В результате регион возвращается в топ-10 лидеров РФ по объему продаж новостроек, — констатировал Николаев.

По его словам, у новосибирских застройщиков разные тренды, но суммарный объем проданных квартир в новостройках в августе останется на прежнем уровне. При этом эксперт предупреждает, что падение к августу 2023 года будет более существенным, чем прогнозировалось.

— Оценка агрегатора «ДОМ.РФ» показывает, что количество ипотечных кредитов на первичном рынке снизилось к августу 2023 года на 71% или в 3,4 раза. Поэтому можно ждать и трехкратного падения объема продаж год к году, — поясняет Сергей Николаев.

Напомним, ранее Николаев сообщал, что продажи по ДДУ в июле в Новосибирске по сравнению с июнем упали в три раза — до 950 штук. По количеству продаж квартир регион оказался близок к уровню 2022 года (июль — 1002 квартиры), и эксперт не исключал, что эта динамика сохранится до конца 2024-го. В рейтинге российских регионов по продажам новостроек в июле Новосибирская область продемонстрировала самый большой провал (-68%). Падение оказалось более серьезным, чем прогнозы, которые делал аналитик на июль-август — падение от 15% до 50%. По его оценке, на трансформацию рынка уйдет от трех до четырех месяцев.

На август 2024 года у застройщиков Новосибирской агломерации остатки непроданных квартир составили 57,5 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области.