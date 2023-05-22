Сроки отключений горячей воды в Новосибирске сократят до 10 дней

В мэрии Новосибирска совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания» идут переговоры по поводу того, чтобы срок отключений горячей воды во время испытаний теплосетей сократить до 10 дней. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил глава города Анатолий Локоть. В настоящее время в городе от горячей воды отключены 2,7 тыс объектов.

Со своей стороны, губернатор области Андрей Травников поручил максимально широко проинформировать жителей о возможном сокращении времени отключений.

— Мы в предыдущие годы обращались к нашим теплоснабжающим организациям с просьбой минимизировать время отключения на период испытаний, — комментирует губернатор. — Из прежних времён я помню «золотой стандарт» — не более двух недель. Сегодня современные продвинутые компании уже сокращают сроки до 10 дней, до недели.

По информации мэрии Новосибирска, графики отключения горячей воды по конкретному адресу можно узнать в управляющей организации, администрации района и на сайте ООО «Сибирская генерирующая компания». В случае нарушений сроков испытаний и ремонта будет произведён перерасчёт за горячую воду, согласно законодательству.

Ранее редакция сообщала о сроках проведения испытаний теплосетей в районах города.