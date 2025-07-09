Вячеслав Романов: Запрос на превентивную медицину будет расти

Основатель клиники Clean Clinic в Новосибирске, соучредитель Сибирской ассоциации лабораторной диагностики Вячеслав Романов — о том, как меняется подход к медицине, а также о проблемах и перспективах развития превентивной медицины.

Актуальность превентивной медицины

— Вячеслав Витальевич, что из себя представляет превентивная медицина? Можно ли сказать, что это новый продукт?

— Само по себе слово «превенция» не новое, в переводе с латинского — «предупреждение/предотвращение какого-либо процесса». И мы довольно часто слышим о превентивных мерах в политике или в социологии. Например, чтобы не допустить какого-то конфликта. То есть это системный подход.

— Чем же тогда превентивная медицина отличается от профилактики?

— Профилактика — это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления или устранение факторов риска. Еще Гиппократ сказал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». В медицине профилактика бывает первичной и вторичной. Первичная направлена на то, чтобы обезопасить человека от конкретных заболеваний (вакцинация, здоровое питание, гигиена и т. д.). Вторичная профилактика — меры, с помощью которых выявляют и лечат болезни на ранних стадиях, чтобы предотвратить их осложнения (например, диспансеризация).

Что касается превентивной медицины, то она направлена на предотвращение или предупреждение различных многофакторных заболеваний в принципе. Так, недостаток витаминов может привести к очень многим заболеваниям. Превентивная медицина стремится не допустить не конкретное заболевание, а целую группу.

Помните знаменитый лозунг большевиков «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим». Если его перефразировать, то можно сказать «Больницы — больным». А что в таком случае достается здоровым? К какому специалисту необходимо идти человеку, который хочет поддержать свое здоровье и предупредить возникновение проблем задолго до их возникновения? Который будет опираться не на патологию, а на физиологию?

Принципы превенции

— На чем основывается превентивная медицина?

— Превентивная медицина — это медицина 21 века. Большую роль в ней играет применение инновационного оборудования и диагностика, основанная на анализе ДНК. Это направление укладывается в концепцию 4П-медицины, в фокусе которой находится индивидуальный подход к человеку, а не к пациенту. Сегодня она уже трансформировалась в 5П, 6П и 7П-медицину, включая новые компоненты — те самые «П». Одним из главных принципов является персонализация, то есть индивидуальное лечение пациентов, основанное на результатах генетических исследований или биохимических показателей.

Однако ключевым принципом превентивной медицины является партисипативность или вовлеченность пациента в процесс лечения. Именно он должен быть инициатором управления здоровьем, а врач — консультантом и наставником.

— Насколько рынок превентивной медицины сформирован? Что на него повлияло?

— Если мы говорим про рынок, то еще Карл Маркс в своем «Капитале» сформулировал идею, что спрос рождает предложение. Можно констатировать, что спрос на превентивную медицину уже есть. А предложение формируется — поэтому и рынок превентивной медицины находится на стадии формирования. Еще остается очень много вопросов.

Однако несколько лет назад никто не понимал, что из себя представляет «умный дом». Сегодня же многие не могут обойтись без устройств, которые упрощают повседневную жизнь. Окружающий нас мир очень быстро меняется, и медицина так же быстро реагирует на эти изменения. В крупных городах создаются центры превентивной медицины, специалисты объединяются в ассоциации, читают много литературы по этой теме, обмениваются информацией, запрашивают в лаборатории самые передовые технологии.

Медицина меняется

— Вы говорите об увеличении спроса на превентивную медицину. Можно ли сказать, что в России в целом и в Новосибирске в частности меняется подход к медицине? Или по-прежнему действует модель «заболело – обратился – вылечили»?

— На сегодняшний день никто не ведет статистику по людям, которые обратились в медицинские учреждения с запросом «здоров» или «хочу быть здоровым». Все официальные статистические данные основаны на обращениях по конкретным заболеваниям и жалобам. Поэтому сказать, каков точный рост обращении за превентивной медициной, сложно. Но есть, например, такие маркеры, как генетические тесты, позволяющие получить информацию о предрасположенностях к заболеваниям, травмам, старению кожи и прочее. Согласно данным компаний, которые их проводят, ежегодный рост составляет около 10-15%. Одна из лабораторий, работающая на генетику, отмечала, что с 2015 года у них рост превысил 400%, что говорит о достаточно серьезном потенциале.

Это тесты, которые не нужны для назначения лекарств или постановки диагнозов, они выявляют риски будущих заболеваний: предрасположенность к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, болезни Альцгеймера и прочих. Благодаря им можно минимизировать вероятность возникновения болезни. Например, у человека с предрасположенностью к Альцгеймеру, увлекающегося боксом, риски заболевания вырастают в геометрической прогрессии.

— А как оцениваете конкуренцию на рынке? Увеличивается ли количество игроков?

— На сегодняшний день превентивная медицина развивается во многих городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Томске, Барнауле и других. Она не входит в перечень услуг по ОМС и ДМС и проводится за счет клиентов. К сожалению, пока это могут себе позволить не все.

При этом клиник, которые занимаются превентивной медициной системно, немного. Пока многие учреждения (в основном это многофункциональные центры) экспериментируют, а также применяют на практике отдельные элементы превентивной медицины: массаж, криопроцедуры, озонотерапию, водородотерапию, эстетическое направление, IV-терапию, релакс и другие.

Эти клиники уделяют большое внимание обучению своих специалистов, в том числе на превентологов.

— Если говорить о превентивной медицине, какие методы и методики в ней применяются сегодня?

— Методы — это широкое понятие. Оно включает в себя диагностику рисков, назначения препаратов, фармацевтическое воздействие и так далее. А методики — это частные случаи метода. Например, влияние на метаболизм через дыхательные пути с помощью озона или водорода — озоно- и водородотерапия. Поэтому методик в превентивной медицине огромное количество и большинство из них разработаны давно. Ноу-хау в превентивной медицине является сам подход и формирование принципов индивидуального подхода.

Вопросов еще много

— Вячеслав Витальевич, с какими проблемами сегодня сталкивается превентивная медицина?

— В превентивной медицине пока еще много вопросов. Одна из главных проблем на сегодняшний день — это недостаточное развитие инфраструктуры, которая бы способствовала развитию этого направления медицины. У нас уже на слуху диетологи, нутрициологи, с превентологами не все так просто.

Дело в том, что превентология основывается на глубокой диагностике: анализе генетической предрасположенности, гормональной активности, в том числе жидкостной хроматографии. Кроме того, превентолог должен разбираться в системе детоксикации, что очень непросто. Поэтому это должен быть специалист экстра-класса, а без классического врачебного образования, подразумевающего биохимию, физиологию, патологию, анатомию, это невозможно.

Однако на сегодняшний день специальности превентолога не существует. Ее нет в реестре. То есть нельзя получить постдипломное образование или усовершенствование по специальности «превентолог». Следовательно, и превентивной медицины формально не существует, несмотря на наличие указа президента от 24 апреля 2018 года «Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины».

Отрадно, что правительство прислушивается к профессиональным сообществам. Ассоциация превентологов, в которую входят высококлассные специалисты, выносит проблемы отрасли на обсуждение Госдумы и различных рабочих групп. На основе этих обсуждений совершенствуется законодательство. Так, за последние пять лет разработаны законы о применении тестов в диагностике внутри лаборатории.

Медицина будущего

— Как вы оцениваете потенциал рынка превентивной медицины? Каково его будущее? Будет ли превентивная медицина на одном уровне с традиционной?

— Не думаю, что превентивная медицина будет применяться наравне с традиционной. На мой взгляд, это и не нужно. Думаю, что превентология, как инструмент такого массового здоровья, — все-таки тяжелый инструмент. Вы только представьте себе в поликлинике специалиста, который будет консультировать пациентов по два с половиной часа. Это просто невозможно. Скорее всего, это будет симбиоз.

Уверен, что запрос на превентивную медицину, как и на любую коммерческую медицину, будет расти. Хотя и не станет массовым. Это как драйвер развития, как гоночные болиды. Они же не ездят по обычным дорогам, но технологии, которые в них применяются и развиваются, в дальнейшем приходят в обычные автомобили.

Превентивная медицина тоже может стать драйвером развития медицины в целом. Ведь несмотря на то, что сегодня она находится на стадии роста, часть методик, которые в ней применяются, уже переходит в клинические рекомендации для классической медицины. Например, генетическая диагностика болезни Бехтерева или онкомаркеры. Поэтому уверен, что превентивная медицина будет способствовать развитию классической медицины.