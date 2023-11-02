Жалоб на кредитные организации в Новосибирске стало больше на 25%

За 9 месяцев 2023 года в Банк России поступило 145 жалоб (на 25% больше, чем в прошлом году) жалоб от новосибирцев, в которых они выражали несогласие с условиями заключенных договоров кредитования или займа.

Больше половины жалоб (56%) касается условий потребительских кредитов. Также новосибирцы обращались к регулятору, поскольку их не устраивали условия по ипотеке или автокредиту. В 46 жалобах граждане просили Банк России проверить правомерность условий договоров микрозайма.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отметила, что часто такие жалобы возникают из-за недобросовестной рекламы.

— Баннер на сайте или предложение в личном кабинете обещают привлекательную ставку по кредиту или займу. С этими ожиданиями клиент обращается к кредитору и сильно удивляется, когда условия его договора совсем не такие, как в рекламе. Уже по факту выясняется, что получить «рекламную» ставку сложно и дорого — нужно купить дополнительные страховки, оформить подписку на что-нибудь или открыть вклад. Естественно, клиент недоволен. Менеджер разводит руками — все условия можно почитать на официальном сайте. И они там действительно есть, только их найти сложно, а тем более в них разобраться. Новый закон, который вступил в силу с 23 октября, сделал условия кредитования прозрачнее еще на этапе изучения рекламных предложений, — рассказала она.

Марина Асаралиева напомнила, что по новым правилам, банки и микрофинансовые организации обязаны в любой рекламе, вне зависимости места размещения, указывать диапазон полной стоимости кредита или займа. При этом, информация о стоимости кредита должна быть отображена тем же шрифтом, что и минимальная ставка.

— Люди уже из рекламы должны узнавать, какие дополнительные продукты или услуги нужно купить, чтобы получить деньги в долг на самых выгодных условиях. Так заемщики смогут корректно рассчитывать финансовую нагрузку и принимать решение о кредите или займе, — отметила эксперт.

По данным Банка России с января по сентябрь 2023 года жители Сибирского федерального округа 770 раз сообщили в Банк России о своем несогласии с условиями заключенных договоров кредитования или займа — на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Две трети обращений касались банковских продуктов, остальные — микрозаймов.

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