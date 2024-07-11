Блогера оштрафовали за поездку на самокате со стиральной машиной в Новосибирске

Сервис кикшеринга МТС Юрент оштрафовал новосибирского блогера Богдана Киселева на 5 тысяч рублей. Новосибирец выложил в сети видео, где на самокате компании ехал по проезжей части и вез на нем стиральную машину. Кроме того, блогер заблокирован в приложении кикшеринга.

В пресс-службе компании подчеркнули, что согласно правилам использования электросамокатов, на них нельзя ездить по проезжей части и использовать для перевозки крупногабаритных вещей.

На видео, которое Богдан Киселев разместил в своем телеграм-канале, можно увидеть, что рядом с ним по дороге едет сотрудник кикшеринговой компании и просит остановится, но блогер не реагирует.

Богдан Киселев уже неоднократно фигурировал в СМИ. В октябре 2023 года он был арестован за стрельбу из машины на Октябрьском мосту. В декабре его дело было передано в суд. В феврале он получил условное наказание.

Стоит отметить, что в начале этой недели при аренде самокатов в определенных локациях компания Whoosh начала выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей по тесту Струпа. Первоначально проверки будут проходить в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения — часы пик.

— Если пользователь не сможет пройти тест, сервис временно снизит скорость его поездок до 15 км/ч. Если пользователь откажется от прохождения теста, то скорость его движения также будет ограничена. Кроме того, компания не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы, — отмечали представители кикшеринга.

Напомним, 10 июля Госдума РФ в первом чтении рассмотрела вопрос и приняла поправки о повышении штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Наказывать планируется за неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, за превышение скорости (штраф от 500 до 5 тысяч рублей), а также за управление самокатом в пьяном состоянии или отказ от медосвидетельствования (от 20 до 30 тысяч рублей).

У кикшеринговых компаний также есть штрафы к нарушителям, прописанные в оферте:

за езду в нетрезвом— 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. В компании уточняют, что по ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Ранее редакция сообщала о том, что самокаты компании «Юрент» вернулись в Новосибирск после годового перерыва.