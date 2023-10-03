Вырубают деревья на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске

На минувших выходных на улице Высоцкого (Плющихинский жилмассив) начали сносить деревья. Об этом жители сообщили в группе жилмассива «ВКонтакте».

— Прямо сейчас неизвестные пилят деревья на том месте, где жители уже несколько лет просят мэрию сделать сквер и посвятить его героям специальной военной операции, — пишут администраторы группы. — По информации на данный момент (на 30 сентября), разрешения на спил деревьев не выдавали. Возможно, коммерсанты ведут подготовку земельного участка к тому, чтобы начать устанавливать такие долгожданные жителями ларьки.

Позже админы сообщили, что, со слов рабочих, документы есть, их жителям обещали предоставить в понедельник. Вырубка деревьев была остановлена.

— Оказывается, это был муниципальный контракт на спил этих деревьев, — пишут в группе. — Контракт будет расторгнут.

Редакция направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска. Помощник депутата горсовета Новосибирска Александра Мухарыцина подтвердил корреспонденту Infopro54, что работа проводилась по муниципальному контракту.

— Мы направили письмо в администрацию Октябрьского района. В понедельник утром оно было зарегистрировано. Сейчас все работы приостановлены, ждем ответ, — добавил собеседник Infopro54

Напомним, в октябре 2021 года на улице Высоцкого убрали 250 гаражей. На их месте неожиданно появился забор, и жители узнали, что на площадке планируется разместить торговый комплекс. Сами жители настаивали на создании бульвара и запустили сбор подписей за сохранение зеленой зоны, а затем провели акцию протеста.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты горсовета и Заксобрания оштрафованы за организацию митинга против застройки микрорайона торговыми объектами.