Стала известна дата открытия бассейна СКА в Новосибирске

Отрытые бассейна СКА в Новосибирске пройдет 15 марта.

Сейчас строительство уже завершено. Последнее время там велись пусконаладочные работы.

Напомним, что решение о реконструкции СКА, введенного в эксплуатацию в 60-х годах, было принято еще в 2012 году. Тогда бассейн перешел на баланс области от Минобороны РФ. В проект неоднократно вносили коррективы. Окончательное утверждение он прошел осенью 2020 года. Работы начались в феврале 2021 года.

После реконструкции в здании появятся игровой и тренажерные залы и зал для общефизической подготовки. Запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1200 спортивных объектов было создано в Новосибирской области за 5 лет.