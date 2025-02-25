В Новосибирске остались всего 74 участника Великой Отечественной войны

На 24 февраля в Новосибирске проживают 1720 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 74 участника, 117 жителей блокадного Ленинграда, 118 малолетних узников фашистских концлагерей, 1411 тружеников тыла. Об этом сообщила на аппаратном совещании руководитель социального департамента мэрии Новосибирска Ольга Потапова.

— К сожалению, статистика меняется каждый день. На начало года в городе проживали 1803 ветерана, и по этому количеству до Новосибирска были доведены медали в честь 80-летия Великой Победы, — пояснила Потапова.

По данным мэрии, больше всего ветеранов войны проживают в Центральном округе Новосибирска. Далее идут Ленинский и Калининский районы. В мэрии планируют выдать медали ветеранам, либо их родным, до 3 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» были вручены ветеранам в Новосибирской области в конце января.