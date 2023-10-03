Один дома: родители школьников возмущены отсутствием продленки после уроков в Новосибирске

В начале учебного года в Новосибирске остро встал вопрос об организации групп продленного дня в учебных заведениях. Особенно страдают родители младшеклассников, они просто боятся оставлять детей одних дома или позволять им самостоятельно добираться из школы. Мамы и папы, которым недоступна удаленная работа, вынуждены искать другие способы разрешения сложной ситуации. В проблеме разбирался журналист Infopro54.

«Бабушек у нас нет»

Папа новосибирской второклассницы Алексей М. каждый день вынужден придумывать способы максимально удобные для семьи и дочери. Он и супруга работают по обычному графику с утра до вечера, поэтому вопрос, кто заберет девочку из школы и чем она будет заниматься дома, каждый раз решается индивидуально.

— Мой ребенок в продленку не попал. Сейчас она учится во втором классе со второй смены. Бабушек у нас в городе нет, поэтому весь сентябрь мы с супругой по очереди отпрашивались на работе и полдня тратили на то, чтобы увести ребенка в школу, а потом забрать ее с уроков, — рассказал Infopro54 Алексей М., дочка которого ходит в школу в Центральном округе. — Сейчас договариваемся с другими родителями, чьи дети обучаются в нашем классе и живут рядом, чтобы по очереди приводить-забирать детей. Остальное время она будет сидеть дома одна.

Мама двух девочек-погодок Анна В. рассказала Infopro54, что вынуждена сидеть дома, так как дети постоянно учатся в разные смены. В пешеходной доступности от школы кружков для допобразования детей нет, даже платных, чтобы занять их внешкольное время.

— Ездим на автобусе или троллейбусе до ближайших секций, клубов. Одних детей пока отпустить не могу, — пояснила собеседница редакции.

Как сообщили родители школьников Новосибирска, в тех школах, где продленка все-таки есть, она вводится только для учеников начальной школы. На класс выделяется лимит по несколько детей, и родителям предлагают договариваться самим, чей ребенок будет ходить в эту группу.

Детей много — учителей мало

В мэрии Новосибирска пояснили, что возможности для создания продленки в школах Новосибирска исчерпаны. Сейчас возможность остаться в школе после уроков доступна только 5500 ученикам.

— В 2023-2024 учебном году в 81 общеобразовательной организации, подведомственной департаменту образования мэрии города Новосибирска, открыты группы продленного дня. Их посещают 5420 обучающихся. В настоящее время в связи с увеличением контингента обучающихся в общеобразовательных организациях увеличить количество групп продленного дня не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— В этом году в школы города пришли на 7000 школьников больше, чем в 2022 году, первоклассников — на 2500 больше, — сообщал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Напомним, в этом году за парты школ города сели около 24000 первоклассников. Всего в этом году двери перед школьниками открыли 208 общеобразовательных учреждений города. За парты сели 215000 учеников.

26 школ Новосибирска работают с коэффициентом заполняемости от 1,5 до 2,32. В ряде школ Новосибирска в этом году набрали от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 классов в школе №215 на Чистой слободе, где 515 первоклассников. Сложная ситуация с переполненностью школ в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский.

Кроме переполненности учебных заведений есть еще и проблема с нехваткой кадров. Педагоги, которые в первую очередь отвечают за учебный процесс, сильно перегружены и не горят желанием брать дополнительную сверхнагрузку на продленках.

На платной основе

В мэрии редакции сообщили, что положение о группе продленного дня является локальным нормативным актом общеобразовательной организации, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Кроме того, организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

— В группах продленного дня школа оказывает услуги по присмотру и уходу, а также предоставляет дополнительные образовательные услуги вне школьной программы, поэтому по согласованию с родителями школа может брать плату за пребывание ребенка в группе продленного дня. Стоимость продленки указывается в договоре на оказание платных услуг. В группе осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что решение об увеличении количества детей в таких группах принимает руководитель образовательной организации.

Впрочем, судя по комментариям родителей в соцсетях, с продленкой в школах также не все благополучно. Дефицит и загруженность педагогов приводит к тому, что дети часто оказываются предоставлены сами себе. Родители одной из школ рассказали редакции, что именно поэтому у них нет ажиотажного спроса на продленку.

— Никакого смысла в ней нет. Уроки все равно не делают, дополнительные занятия ребенку неинтересны, так как педагоги относятся к ним формально, не пытаются завлечь детей. Дома спокойнее, — сообщила одна из собеседниц редакции, чей ребенок обучается в четвертом классе.

Ранее редакция рассказывала о том, что в школе на Чистой слободе набрали 15 первых классов, а строительство концессионных школ сдвигается.