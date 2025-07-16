Взрыв в многоквартирном доме произошел в поселке под Новосибирском

16 июля днем в поселке Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирской области в многоквартирном доме прогремел взрыв. В результате происшествия второй этаж кирпичного здания был разрушен.

— В поселке Красный Яр, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 2-этажного кирпичного дома. Возгорания не последовало, — отмечается в сообщении МЧС по региону.

Спасатели МЧС разбирают обломки. Под завалами могут быть два человека.

По предварительной информации от скорой помощи во время взрыва погиб один человек. Еще один получил травмы средней степени тяжести.

Прокуратура следит за выяснением всех деталей инцидента в жилом доме поселка.

— В настоящее время под контролем прокурора Новосибирского района спецслужбами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что виновникам взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске смягчили приговор. По одному из обвинений истекли сроки давности.