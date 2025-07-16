Новосибирцы назвали размер зарплаты своей мечты

Новосибирцам для счастья нужна зарплата 242 тысячи рублей в месяц. Это следует из опроса, проведенного SuperJob. В сентябре прошлого года желаемая сумма была выше — 245 тысяч, а в апреле 2024-го снизилась до 228 тысяч. В среднем по России этот показатель выше — 257 тысяч рублей в месяц. За 10 лет запросы россиян выросли на 47%.

Опрос показал, что женщины более скромны в своих ожиданиях: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчины хотят 280 тысяч. С возрастом запросы увеличиваются: молодежь до 24 лет считает, что для счастья нужно 192 тысячи рублей, а россияне старше 45 лет — 272 тысячи.

Оказалось, что людям с доходом менее 50 тысяч рублей для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц. Тем, кто зарабатывает от 100 тысяч, уже требуется 300 тысяч. Образование тоже влияет на запросы: 221 тысяча рублей нужно тем, кто окончил средние профессиональные учебные заведения, а выпускники вузов считают, что им нужно 287 тысяч.

По данным SuperJob, москвичи считают, что для счастья им нужно 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток, где сумма составляет 276 тысяч. Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с 264 тысячами. В топ-5 также входят Ростов-на-Дону (260 тысяч) и Тюмень (255 тысяч). Самые скромные запросы оказались в Кирове, где достаточно 204 тысяч рублей. В Ульяновске, Липецке и Ижевске суммы примерно одинаковые — 214 тысяч.

Самый заметный рост «счастливой» суммы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово: в этих городах показатель увеличился на 10% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что размер выходного пособия новосибирцев уменьшится с сентября 2025 года. Причина — новый порядок расчета средней заработной платы.