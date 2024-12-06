Вячеслав Горохов возглавил АО «Электросигнал» в Новосибирске

Совет директоров АО «Электросигнал» единогласно принял решение назначить генеральным директором предприятия Вячеслава Горохова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте раскрытия информации. Он вступит в должность с 29 декабря 2024 года.

— Прекратить полномочия генерального директора АО «Электросинал» Рычкова Николая Николаевича 28.12.2024 года. Избрать с 29.12.2024 г. Генеральным директором Акционерного общества «Электросигнал» Горохова Вячеслава Михайловича, — говорится в сообщении.

В 2018 году «Электросигнал» анонсировал проект по созданию на территории предприятия индустриального парка. В феврале 2024 года совет директоров предприятия принял решение заключить договор подряда с ООО «НОВАК» для строительства корпуса цеха металлообработки площадью 1492,24 кв.м на производственной площадке №2 на улице Добролюбова. Кроме того, компания должна провести индивидуальные испытания и пусконаладочные работы оборудования, которое будет установлено на площадку. Совокупный объем инвестиций, которые предполагается вложить в проект —132 млн рублей. В октябре мэрия Новосибирска выдала предприятию разрешение на строительство цеха. Ввести объект в эксплуатацию должны не позднее 30 июня 2025 года.

По данным Seldon Basis, АО «Электросигнал» работает на рынке более 80 лет, уставный капитал — 12,6 млн рублей. Входит в список заводов оборонно-промышленного комплекса, включен в список системообразующих региональных предприятий Новосибирской области. Выручка в 2023 году составила 251,7 млн рублей (В 2022 году — 229,8 млн рублей), чистый убыток — 5,5 млн рублей (в 2022 году чистый убыток составил 10,5 млн рублей). Информация о собственниках-частных лицах закрыта. У компании пять дочерних организаций. АО «Электросигнал» специализируется на управлении недвижимостью и до августа 2021 года значилась учредителем ее производственного актива — ОАО «Завод Электросигнал» (выпускает профессиональные средств радиосвязи, разрабатывает и производит радиоэлектронную аппаратуру для различных отраслей промышленности и силовых структур. В советское время выпускал телевизоры «Изумруд»).

Николай Рычков руководит «Электросигналом» более 20 лет, с момента создания компании. До 2017 года Рычков возглавлял завод. В 2017 году он также передал полномочия Вячеславу Горохову. Кроме руководства акционерным обществом, Рычков возглавляет ЗАО «Электросигнал – Холдинг» и ЗАО «Электросигнал – РТЦ», входя там также в совет директоров. Ему принадлежат 75,5% долей ООО «Электросигналмаш» (остальные принадлежат АО «Электросигнал»).

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