Стали известны потенциальные зоны затопления в Новосибирске

Несмотря на то, что пока разведывательные работы и замеры уровня снега на Алтае еще идут, в муниципалитете Новосибирска спасательные службы уже готовятся встретить будущий паводок, особенно в зонах затопления. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к таковым относятся территории нескольких дачных обществ, расположенных в пойме Оби в Первомайском и Советском районах города.
— Как мы знаем, зачастую сегодня на дачах люди и проживают, — говорит глава города. — Эти территории взяты под особый контроль. Прежде всего, налажен контакт, связь с руководителями, председателями садовых обществ. Получена обратная связь. Установлены громкоговорители, оповещатели. Приведены в готовность средства спасения — лодки, помпы. Водолазные отряды готовы оказать помощь. Зарезервированы площадки в случае возможной эвакуации населения, если ситуация будет складываться неблагоприятно.
Одновременно, по словам мэра в городе продолжаются работы по вывозу снега с улиц, на что предусмотрено дополнительное финансирование.
— Мы сегодня предусмотрели дополнительные средства в объёме 70 млн. на то, чтобы вывозить снег с улиц, — сообщает глава города. — Сегодня мой заместитель Олег Клемешов ежедневно проводит совещания со всеми нашими ДЭУ, управляющими организациями.
Фото редакции
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