Стали известны потенциальные зоны затопления в Новосибирске

Несмотря на то, что пока разведывательные работы и замеры уровня снега на Алтае еще идут, в муниципалитете Новосибирска спасательные службы уже готовятся встретить будущий паводок, особенно в зонах затопления. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к таковым относятся территории нескольких дачных обществ, расположенных в пойме Оби в Первомайском и Советском районах города.

— Как мы знаем, зачастую сегодня на дачах люди и проживают, — говорит глава города. — Эти территории взяты под особый контроль. Прежде всего, налажен контакт, связь с руководителями, председателями садовых обществ. Получена обратная связь. Установлены громкоговорители, оповещатели. Приведены в готовность средства спасения — лодки, помпы. Водолазные отряды готовы оказать помощь. Зарезервированы площадки в случае возможной эвакуации населения, если ситуация будет складываться неблагоприятно.

Одновременно, по словам мэра в городе продолжаются работы по вывозу снега с улиц, на что предусмотрено дополнительное финансирование.

— Мы сегодня предусмотрели дополнительные средства в объёме 70 млн. на то, чтобы вывозить снег с улиц, — сообщает глава города. — Сегодня мой заместитель Олег Клемешов ежедневно проводит совещания со всеми нашими ДЭУ, управляющими организациями.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в рамках противопаводковых мероприятий, два раза в сутки проводится объезд мест наиболее вероятных подтоплений: в рабочие днисилами паводковых комиссий и оперативных групп администраций районов, округа; в выходные дни — силами спасателей МАСС. Организованы посты наблюдения за развитием паводковой обстановки в районах верхнего и нижнего бьефа Новосибирской ГЭС, а также Речного вокзала. Информация по уровню Оби ежедневно направляется в ЕДДС. Для своевременного оповещения об угрозе подтопления садовых обществ в Первомайском и Советском районах ЕДДС может проводить запуск комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН)в шести СНТ («Геофизик», «Строймашевец», «Геолог», «Отдых-2», «Ивушка», «Садовод»). Также для информирования используется муниципальная система централизованного оповещения города и теле-, радиоперехват.