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Заельцовский парк закроют с 15 апреля

  • 11/03/2021, 16:27
Автор: Юлия Данилова
Заельцовский парк закроют с 15 апреля
В течение года он будет недоступен для посетителей. Большей части арендаторов предложат временно переехать на другие площадки.

— С 15 апреля до 1 июня 2022 года, то есть в течение года, Заельцовский парк будет недоступен для посещения. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность во время проведения работ по реконструкции парка. Их проведение предполагает разрытие, завоз стройматериалов, на территории будет работать много техники, поэтому мы вынуждены закрыть парк, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора МАУК «Городские парки» Дарья Нарыжникова.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что основной строительной площадкой в парке будет центральная площадь. Никакой стройки в лесной части не будет, ни одно дерево из отмеченных дендрологами для сохранения не пострадает. Кроме того, она подчеркнула, что в ходе реконструкции в парке не появится ни одного капитального строения — Заельцовский сохранит формат экопарка.

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Что касается арендаторов, которые сейчас работают в Заельцовском парке, то, по словам Дарьи Нарыжниковой, большей части из них уже предложено разместить свои объекты, прокаты и точки общепита на других территориях

— Что касается Этнопарка «Территория Сибири», то это точка притяжения в Заельцовском парке, которая неповторима. Перевезти ее в другое место сложно. Пока мы приостановим договор аренды, а после завершения реконструкции возобновим работу с арендаторами, — пояснила она.

Директор МАУК «Городские парки» Елена Вторушина добавила, что, помимо Заельцовского парка, в Новосибирске есть еще 10 парков, в которые приглашаются для проведения досуга и прогулок жители Новосибирска и гости города.

— Сейчас мы начинаем разработку программы по развитию внутреннего туризма. В нее будут включены все парки Новосибирска. Особенно «Парк у моря Обского». На наш взгляд, это может быть главной точкой внутреннего туризма горожан. Там есть море, берег, так что территории нужно только добавить активностей, — комментирует Анна Терешкова. —  Пляжную инфраструктуру у нас также имеет «Бугринский парк». В перспективе мы хотим соединить городские парки водными путями, чтобы завязать на них маршруты передвижения наших корабликов. Сейчас уже создана рабочая структура, которая дорабатывает это предложение в программу и концепцию.

Директор парка «Бугринская роща» Игорь Долозов добавил, что для «Парка у моря Обского» также планируется вписать в концепцию развития длительный отдых выходного дня.

— Для этого уже сформирован потенциал в виде расположенных в округе пансионатов, а также наработанная история с точки зрения проведения больших фестивалей в этноформатах, арт-фестивалей. Думаю, что эти форматы будут развиваться после утверждения итоговой концепции парка, которая сейчас прорабатывается, — сообщил он.

Напомним, торги по реконструкции Заельцовского парка стоимостью 170 млн рублей прошли осенью прошлого года. Выиграла конкурс компания ООО «Премиумстрой». Упор в проекте сделан на сохранение экосистемы парка, благоустройство территории. Основные изменения коснутся расширения сети пешеходных и велосипедных дорожек, детских игровых зон и событийных площадок. Кроме того, по всей территории парка планируется установить системы видеонаблюдения и оповещения. Совместно со специалистами ботсада СО РАН будут проведены работы по формированию лесного массива парка.

Фото со страницы Заельцовского парка в Инстаграм

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Парк у моря Обского Заельцовский парк


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