«Точки роста» откроют в Новосибирской области

В Новосибирской области утверждено типовое положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Новосибирской области. Приказ размещен на сайте регионального правительства.

Отмечается, что Центр создается с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

Ранее в минобразования отмечали, что задуманы центры как средство уменьшения разрыва между городскими и сельскими школами: созданные в центрах условия позволят школьникам осваивать основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с помощью современного оборудования и новых форматов преподавания.

Еще одной задачей проекта является обновление содержания и совершенствование методов обучения по предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Наконец, пространство каждого центра «Точка роста» планируется использовать для творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей, для проектной деятельности, мероприятий по улучшению цифровой грамотности населения, для социокультурных событий.

Напомним, что до конца 2022 года в Новосибирской области планируется создать 337 центров «Точка роста». Самое большое количество центров «Точка роста» появится в Новосибирском (27) и Карасукском (19) районах, по 16 в Татарском, Тогучинском и Болотнинском районах, 15 – в Краснозерском, по 14 – в Купинском, Ордынском, Черепановском.