«Выходим работать по ночам»: Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться

— На данный момент пока опасений по срокам сдачи дорожных объектов в Новосибирске нет. Все работы идут в плановом режиме, — сообщила на аппаратном заседании в мэрии заместитель начальника транспортного департамента мэрии города Олеся Богомазова.

Тем не менее, мэр Анатолий Локоть потребовал от подчиненных ускорить работу подрядчиков на дорожных объектах.

— Погода ведет себя капризно. Нужно использовать каждый погожий час. Поручаю потребовать от подрядчиков изменения отношения к работе: курортный летний период закончился, когда работали под солнцем. Сейчас нужно выходить в любое время, в том числе ночью и в выходные. Обратите внимание на работу подрядных организаций, чтобы потом не бегали и не подгоняли друг друга, — добавил мэр.

Напомним, депутаты регионального парламента на профильном комитете еще в июне настойчиво предлагали муниципалитету обязать подрядчиков работать круглосуточно и за счет этого сокращать сроки ремонтных работ. За основу они предлагали взять опыт подрядных организаций, работающих в районах области. Губернатор области Андрей Травников также рекомендовал увеличить объем работ в ночное время, чтобы сократить пробки и ускорить ремонты.

В 2023 году в Новосибирске ремонтируется 61 объект улично-дорожной сети по двум программам — «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Развитие автомобильных дорог» (РАД).

Ранее редакция рассказывала, что депутаты раскритиковали темпы ремонтных работ на Винаповском мосту.