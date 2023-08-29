«Выходим работать по ночам»: Локоть поручил дорожным подрядчикам ускориться

— На данный момент пока опасений по срокам сдачи дорожных объектов в Новосибирске нет. Все работы идут в плановом режиме, — сообщила на аппаратном заседании в мэрии заместитель начальника транспортного департамента мэрии города Олеся Богомазова.
Тем не менее, мэр Анатолий Локоть потребовал от подчиненных ускорить работу подрядчиков на дорожных объектах.
— Погода ведет себя капризно. Нужно использовать каждый погожий час. Поручаю потребовать от подрядчиков изменения отношения к работе: курортный летний период закончился, когда работали под солнцем. Сейчас нужно выходить в любое время, в том числе ночью и в выходные. Обратите внимание на работу подрядных организаций, чтобы потом не бегали и не подгоняли друг друга, — добавил мэр.
В 2023 году в Новосибирске ремонтируется 61 объект улично-дорожной сети по двум программам — «Безопасные качественные дороги» (БКД) и «Развитие автомобильных дорог» (РАД).
Ранее редакция рассказывала, что депутаты раскритиковали темпы ремонтных работ на Винаповском мосту.
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
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