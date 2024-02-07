Стало известно, что появится на месте ДК Клары Цеткин в Новосибирске

В этом году мэрия города Новосибирска создала техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории на месте снесенного Дома культуры имени Клары Цеткин.

Планируется обустроить там зеленую зону с ландшафтным дизайном и строительство спортивной площадки. Стоимость определят после разработки и утверждения проекта.

— В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений от проектных бюро, — говорится в ответе мэрии изданию Atas.info.

Примерные сроки заключения договора на проектирование — март 2024 года. Проект будет представлен жителям Новосибирска. Они смогут принять участие в обсуждении дизайн-проекта ориентировочно в мае этого года.

Непосредственно реализацией проекта планируется заняться до октября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Дом культуры имени Клары Цеткин сносят в Новосибирске.