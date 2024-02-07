Три миллиона «умных» зубных щеток были заражены вредоносным ПО

Хакерам удалось взломать три миллиона зубных щеток, работающих на Java-основанной операционной системе. Из инструментов, созданных для улучшения гигиены полости рта, злоумышленники создали ботнет для DDoS-атак на веб-сайт швейцарской компании, сообщает цифровое издание tomshardware. Известно, что в результате предприятие понесло значительные финансовые потери.
Эксперты швейцарского отделения глобальной кибербезопасной компании Fortinet в настоящее время предоставили рекомендации по защите умных зубных щеток и других подключенных устройств от подобных угроз. Однако данный инцидент продемонстрировал, насколько уязвимы подключенные к интернету устройства повседневного использования.
Ранее редакция сообщала, что хакеры совершили взлом сайта оператора платежной системы «Мир».
Фото: ru.freepik.com — flatart
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