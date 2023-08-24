Стало известно, что произошло с военными, лежащими у бани в Новосибирске

Днем, 24 августа, жители левого берега обнаружили у входа в баню двух мужчин в камуфляже. Парни лежали на бетонной отмостке здания и не подавали признаков жизни. Прохожие вызвали скорую помощь и опубликовали видео в социальных сетях.

На кадрах можно рассмотреть машину неотложки, около которой стоят росгвардейцы. В нескольких шагах от них медик осматривает двух лежащих на бетоне мужчин в форме.

— Мальчишки находятся в отпуске, были в сауне, перебрали с алкоголем и уснули на улице. Скорая подъехала дала нашатырь, они очнулись. Потом помахали всем ручкой, поулыбались и ушли,— рассказали Infopro54 очевидцы.

Ранее редакция сообщала о том, что тела двух военных нашли прохожие у входа в баню в Новосибирске.