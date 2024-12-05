Стало известно, что просят новосибирские школьники у Деда Мороза

Новый год – один из тех праздников, когда хочется верить в волшебство и исполнение желаний. Ученики школы №75 рассказали Om1 Новосибирск, какие подарки они хотят попросить у Деда Мороза.

Новосибирские школьники просят у волшебника любви и счастья, сладостей, косметику, а также дорогую одежду и новую технику (компьютеры, дорогие телефоны и «умные колонки»). Некоторые ученики желает получить подарок деньгами.

Есть среди желаний и нестандартные: пожать руку президенту Владимиру Владимировичу Путину и высыпаться в новом 2025 году.

Стоит отметить, что о происхождении традиции писать письма Деду Морозу существует много версий. По одной из них, за основу взят славянский обряд писать сокровенные желания на листочках и сжигать их в Сочельник в надежде, что всё сбудется. По другой версии, традиция пришла из США: еще в конце XIX века там писали письма Санта-Клаусу. В царской России подарки детям на Новый год дарили только в зажиточных семьях, традицию ввели Николай I с супругой Александрой Федоровной. У российского Деда Мороза до 1999 года не было определенного адреса и на конвертах писали: «В Лапландию», «Деду Морозу в темный лес» или «Деду Морозу на Северный полюс». В 1999 году – для развития туризма – вотчиной Деда Мороза назначили Великий Устюг.

Ранее редакция сообщала, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря. В 2024 году он посетит 63 города.