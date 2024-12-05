За лето санатории Новосибирской области заработали более миллиарда рублей

В летний сезон 2024 года в санаториях Новосибирской области отдохнуло более 37 тысяч человек.

Как отмечает портал Санатории -России.рф, прошедший летний сезон стал настоящим прорывом для санаториев. Спрос на путевки достиг рекордных высот, а количество гостей и валовый доход учреждений оказались максимальными.

Согласно статистике, Новосибирская область занимает третье место в Сибири по популярности санаторно-курортного отдыха.

Средняя стоимость путевки в санатории в регионе составила 27,3 тысячи рублей. Валовый доход новосибирских санаториев за летний сезон достиг 1 миллиарда 18 миллионов рублей.

В целом, в санаториях Сибирского федерального округа летом отдохнуло 200,8 тысяч человек, которые потратили на путевки в среднем 32,5 тысячи рублей. А по всей стране летний отдых в санаториях провели 2,2 миллиона человек.

Член Правления Национальной Курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что уже в середине лета начали поступать бронирования на летние заезды 2025 года, что свидетельствует о растущем доверии туристов к санаторному отдыху.

Стоит отметить, что на санаторно-курортный отдых новосибирцев в 2025 году пенсионный фонд запланировал 100 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцы глэмпингов в Новосибирске отличились ценами на отдых. За сутки проживания в экологичном отеле они просят больше, чем в среднем по России.