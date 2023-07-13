Стало известно, где находится генерал Суровикин

Главнокомандующий ВКС РФ, заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в СВО, генерал Сергей Суровикин на данный момент отдыхает. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу «Shot».

— Пока он не доступен, — сказал Картаполов.

О Суровикине не было слышно с 23 июня. Вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил сообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ закрыла уголовное дело на Евгения Пригожина.