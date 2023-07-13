По Новосибирском на авиашоу выступят «Русь» и «Барсы»

Под Новосибирском 30 июля состоится традиционное авиашоу на аэродроме в Мочище. Об этом сообщает правительство Новосибирской области на странице в ВКонтакте.

Авиашоу закрывает двухдневный чемпионат Новосибирской области по парашютному спорту и кубок области по авиамодельному спорту. Для зрителей выступят пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты.

В прошлом году фестиваль собрал более 110 тысяч человек.

Напомним, что выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ) «Люди дела», которая прошла в один из дней празднования 130-летия Новосибирска вызвала ажиотажный спрос у предприятий города. Горожане могли увидеть дефиле-показы одежды от местных производителей, выступление специальной строительной и дорожной техники «Шоу экскаваторов».

Ранее редакция сообщала о том, что с 26 марта аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание.