Аэропорт Толмачево побил рекорд пассажиропотока 2022 года

В аэропорту «Толмачево» пассажиропоток превысил 7,6 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Суточный пассажиропоток достиг максимума 25 августа 2023 г. — было обслужено 37 693 пассажира на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных рейсов достигало 306 в сутки. (153 самолетовылета), — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в этом году 7-миллионного пассажира удалось обслужить раньше на 47 дней, чем в 2022 году.

Напомним, что по итогам 2022 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров — 7,585 млн., что на 12,2% больше чем в 2021 году, когда было обслужено 6,761 млн. пассажиров (В 2019 год — 6 747 151 человек, 2020 год — 4 634 166 пассажиров. — Ред.). В том числе обслужено 2,381 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 31,7%. За 2022 год обслужено 76,9 тыс. транзитных пассажиров, в общем объеме обслуженных пассажиров это составило 1%.

В августе аэропорт аэропорт «Толмачево» установил новый рекорд обслуженных пассажиров за месяц — 1 млн 89 тыс 374 человека.

Ранее редакция сообщала о том, что аэропорт Толмачево в лидерах по задержкам рейсов.