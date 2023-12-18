«Праздник к нам приходит»: предновогодняя готовка и уборка бесят новосибирцев

До Нового года остаются считанные дни и, казалось бы, брызги шампанского, оливье и курица с ананасами, яркие фейерверки, смех и поздравления уже не за горами. Однако не все готовы сесть за праздничный стол в прекрасном настроении. Причина апатии ― предновогодняя суета.

Аналитическая служба сервиса по поиску работы SuperJob провела опрос на тему, что больше всего раздражает сибиряков перед главным праздником года.

Результаты опроса оказались неожиданными: самым нелюбимым делом 13% новосибирцев назвали приготовление блюд на праздничный стол.

Второе место заслуженно заняла уборка — 9%.

Раздражает всеобщая спешка и суета — 8% новосибирцев. Это на третьей строчке антирейтинга.

По мнению жителей сибирской столицы, именно эти два фактора создают хаос в магазинах и пробки на дорогах.

Выяснилось, что дарить подарки тоже не всегда удовольствие. 7% сибиряков не нравится выбирать и упаковывать подарки.

Заниматься закупкой продуктов не любят 6% новосибирцев, а 5% раздражает, что на это «приходится тратить много денег».

А вот заниматься украшением дома и наряжать ёлку не любят только 3%.

Нашлись и те, кого бесит само ожидание праздника, корпоративы, приглашение гостей и необходимость поздравлять руководство — 1%.

Стоит отметить, что 34% ничего не напрягает в преддверии главного праздника года, 3% бесит абсолютно все. А 6% вообще не готовятся и не празднуют его.

Ранее редакция сообщала о том, что три четверти сибиряков планируют встречать Новый год дома, 12% собираются в новогодние каникулы путешествовать по России. При этом на покупку подарков 60% респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей.