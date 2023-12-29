Стало известно, когда будет назначен новый мэр в Новосибирске

В Новосибирске назван срок назначения нового мэра. По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, согласно принятым правилам, вся процедура займет 60 дней, сообщает ТАСС. Окончательное решение примут депутаты горсовета на сессии.

— В течение 30 дней на сессии (горсовета) объявляется (об отставке), принимается решение — назначается конкурсная комиссия и принимаются документы в течение месяца. <….> То есть в течение, условно говоря, 60 дней все процедуры будут завершены, — сказал Асанцев.

Напомним, конкурс по выбору мэра будет проходить в два этапа. На первом кандидаты пройдут письменное тестирование. Им будет предложено 30 вопросов. В следующий этап пройдут те, кто ответит минимум на 16 вопросов.

Второй этап включает в себя собеседование, на котором кандидаты представят программы развития города. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по сферам: занятость населения, развитие социальной инфраструктуры, экономическое развитие (производство, строительство, услуги, инвестиционная деятельность), анализ доходной и расходной частей бюджета города Новосибирска, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, развитие транспортной инфраструктуры, сферы образования, медицинской помощи населению, демографические характеристики населения города Новосибирска, сферы культуры, отдыха населения, спорта. При этом, каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических данных, имеющихся в открытых источниках, содержит анализ существующих проблем, мер, направленных на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов.

Кроме того, претендент на должность градоначальника должен отразить в программе схему организации управления мэрией города Новосибирска с приложением проекта структуры.

На собеседовании претендентам необходимо ответить на вопросы от членов конкурсной комиссии, состоящей из 8 человек (из них половину назначает губернатор, половину — горсовет). Оцениваться кандидаты будут по пятибалльной шкале. Победителю необходимо набрать от 2,6 баллов и выше. В итоге, на обсуждение сессии горсовета будут представлены не менее двух кандидатов.

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что Анатолий Локоть увольняется. По его словам, Локоть получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. По некоторым данным, он может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.

Ранее редакция сообщала, что в следующем году у Новосибирска будет новый мэр.