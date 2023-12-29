Дело о нелегальном хостеле для иностранцев передали в суд в Новосибирске

В Ленинский суд Новосибирска передали для рассмотрения дело о нелегальной гостинице для иностранцев, которую местный житель обустроил в СНТ.

— Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2023 год мужчина обустроил свой дом в одном из СНТ в Ленинском районе города под хостел для мигрантов.

В октябре 2023 года органами контроля были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и незаконная деятельность хозяина «гостиницы» была пресечена.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в суд передали уголовное дело о нелегальном казино, которым управляли три подруги.