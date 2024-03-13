Стало известно, когда откроют парк «Каменка» в Новосибирске

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России, продолжаются работы по благоустройству парка «Каменка». Сегодня готовность объекта составляет 69%, реконструкция парка идёт по графику.

— Работы здесь не останавливались даже зимой. Построены визит-центр, центр проката, тёплый туалет. Сделана полностью лестница через водоём. И жители уже пользуются. Замечаний никаких нет, подрядчик очищает эту лестницу, сам на себя взял эту ответственность», — рассказала Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Впереди у подрядчика еще масса новых дел. Планируется провести отделку в павильонах, настроить инженерные системы, установить уличное освещение, систему видеонаблюдения. Предусмотрено также асфальтирование пешеходных дорожек в парке и установка архитектурных объектов.

В мае будут обновлены зеленые насаждения, разбиты газоны и цветники.

Для детей построят игровую площадку «Каменный лабиринт» и оградят экотропу.

Все работы обещают завершить до конца августа. Уже осенью горожане смогут насладиться новым местом для отдыха и прогулок.

За 5 лет участия в национальном проекте в Новосибирске было благоустроено свыше 250 дворов и сотни тысяч квадратных метров общественных пространств.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска выберут, какой парк облагородить в 2025 году.