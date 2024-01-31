Жители Новосибирска выберут, какой парк облагородить в 2025 году

В Новосибирске решается, какой из парков и скверов получит субсидию на благоустройство в 2025 году. Объект для облагораживания выберут жители города, проголосовав за любимую зеленую зону. Всего горожанам предложат 8 объектов, включая Михайловскую набережную.
— Выбор новой территории этого года не повлияет на реализацию проектов общественных пространств, выбранных новосибирцами в 2018 году, — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Голосование будет проходить в электронном формате с 15 марта до 30 апреля 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что благоустроенные по нацпроекту парки и скверы стали главными праздничными площадками Новосибирской области.
Фото из Телеграм-канала Анны Терешковой
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