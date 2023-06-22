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Флористы из Китая, Казахстана, Армении и России украшают улицу Ленина к фестивалю цветов

  • 22/06/2023, 16:49
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Флористы из Китая, Казахстана, Армении и России украшают улицу Ленина к фестивалю цветов
Увидеть украшенную к 130-летию Новосибирска улицу можно будет 24 июня 2023 года.

За зиму отвечает Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Флористы из этих стран создают на улице Ленина в Новосибирске зоны, символизирующие разные времена года. Фестиваль цветов, приуроченный к юбилею города, откроется 24 июня в 19.00.

— Есть четыре сезона — весна, лето, осень, зима. Мы хотели показать, как красив Новосибирск в разное время года. В этом году в фестивале участвуют команды из разных стран. Отдельная большая российская команда также принимает участие в оформлении улицы — это известные флористы, чемпионы России и Европы из разных городов нашей страны. В каждой зоне присутствует участник-международник со своей концепцией того времени года, в которой он находится, – приводит слова организатора Второго международного фестиваля цветов Вадима Казанского пресс-центр мэрии Новосибирска.

Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимают участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара. Фестиваль продлится до 2 июля.

Ранее редакция рассказывала, на сайте госзакупок размещена информация о том, что «Городская дирекция творческих программ» ищет подрядчика для украшения улицы Ленина на фестиваль цветов в День города. Стартовая цена контракта — 3,3 млн рублей. Подрядчику необходимо привезти около 13 тысяч цветов. Они должны простоять около 10 дней.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Фестиваль цветов улица Ленина День города в Новосибирске


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