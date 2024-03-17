Самой грязной рекой в России снова стала Обь

Эксперты назвали самую грязную реку в России. Ею оказалась Обь.

Из доклада главы Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко на совещании комитета Государственной Думы по экологии следует, что в 2023 году на территории управления было зафиксировано 226 случаев загрязнения, включая 142 случая высокого и 84 случая экстремально высокого уровня загрязнения. Согласно Минприроды, Обь — река названа самой загрязненной в стране.

Напомним, что в начале прошлого года Обь также признавали самой грязной рекой. Тогда говорили о том, что максимальное количество загрязнений зафиксировано в среднем течении реки, которая протекает через Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что золотого карпа среди льдин в Оби встретили саписты из Новосибирска.