Авиационный альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российской авиакомпании S7 Airlines из-за ситуации на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей альянса.

Авиакомпанию удалили из списка участников альянса, теперь клиенты авиаальянса не смогут воспользоваться преимуществами при полёте с S7.

В то же время в Oneworld уверены, что такой шаг в минимальной степени отразится на клиентах альянса из-за ограниченного пассажиропотока на российском направлении.

Oneworld входит в тройку крупнейших авиационных альянсов наряду с Star Alliance и SkyTeam. На сегодняшний день в его составе 13 авиакомпаний, включая American Airlines, British Airways.

Напомним, что санкции в отношении России стали вводить после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по освобождению Донбасса.