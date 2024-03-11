Стартовало проектирование сквера памяти Эдуарда Артемьева в Новосибирске.
— Подписано соглашение между компанией «Брусника» и департаментом культуры Новосибирска о создании проекта благоустройства сквера, — говорится в сообщении паблика «Зеленый Новосибирск».
Проект будет разрабатывать архитектурное бюро ООО «Лэндмарк». В этом году бюро будет делать анализ территории, разрабатывать дизайн-проект и проводить общественные обсуждения с разработкой документации.
Напомним, что компания «Брусника» планирует благоустроить сквер в 2024–2025 году. Сквер будет располагаться на старой парковой зоне рядом с бывшим Городским аэропортом.
Ранее редакция сообщала о том, что сквер имени Эдуарда Артемьева появится в Новосибирске.
Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм
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