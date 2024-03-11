Опыт использования мобильных котельных при авариях изучит Новосибирская область

Глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве рассказал о том, как Новосибирская область помогает жителям города Шагонар, Республики Тыва, где 6 марта произошел взрыв с возгоранием на ТЭЦ. Более 4 тысяч жителей остались без тепла.

— Из резерва Новосибирской области в Шагонар доставлено 8 тепловых пушек и модельная котельная. Сегодня в городе работает 2 котла и 9 модульных котельных, в том числе из Новосибирской области, — отметил Орлов.

Вице-губернатор Сергей Семка добавил, что мобильная котельная МУП «Энергия» мощностью 1,4 МВт прибыла в республику 8 марта. 9 марта новосибирская компания ГК «Фарта» заключила договор и доставила в Тыву еще 4 мобильные котельные мощностью от 0,8 до 4 МВт.

— Когда ТЭЦ в Тыве войдет в строй мы получим обратно мобильную станцию и 8 обогревателей, —пояснил Семка.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Семке изучить уникальный опыт использования мобильных котельных при ликвидации серьезной коммунальной аварии.

— Мы на своей территории никогда не практиковали применение такого количества мобильных источников. Нужно проанализировать этот опыт, чтобы оценить следует ли его применять в будущем у нас, — поручил Травников.

Напомним, в январе 2024 года в Новосибирске произошла череда коммунальных аварий, в результате которых без тепла осталась большая часть левобережья города.

Ранее редакция рассказывала о том, что спецборт МЧС вылетел в Кызыл из Новосибирской области 7 марта.