Энергетики ждут приказа по пересмотру тарифов на тепло

— Вчера вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы о повышении тарифов на тепло в Новосибирске на 7,8%. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений это решение суда первой инстанции, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС общественник Андрей Гладченко.

Он поинтересовался у директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрея Колмакова, как компания будет воплощать это судебное решение, как пересчитывать тариф и как эта ситуация скажется на инвестпрограмме СГК и запланированных объемах капремонта.

Колмаков напомнил, что судебная тяжба по данному делу идет между департаментом по тарифам Новосибирской области и ФАС.

— Для нас руководством к действию будет приказ департамента по тарифам. Дождемся этого решения, — добавил он.

Напомним, при формировании тарифа на тепло на второе полугодие 2019 года департамент по тарифам Новосибирской области не включил в его состав часть затрат — около 240 млн рублей, в том числе 176 млн рублей нормативной прибыли и часть затрат на аренду земли. Эту сумму оспаривал ФАС, к которой обратилось АО «Сибэко» (входит в СГК). В итоге, согласно предписанию ФАС, департамент включил в тариф нормативную прибыль и часть платежей за аренду (всего около 200 млн рублей). Департамент решил опротестовывать решение ФАС в суде. В августе к рассмотрению дела подключилась прокуратура.

В мае представители СГК сообщили, что режим самоизоляции и теплая весна привели к снижению загрузки оборудования компании примерно на 13%. Ситуацию обостряет проблема неплатежей за ресурсы со стороны частных потребителей и юрлиц. Несмотря на это, СГК планировала сохранить финансирование ремонтных программ в регионах присутствия, а также основной объем инвестиционных проектов.

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