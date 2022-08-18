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Утверждена новая структура правительства в Хакасии

  • 18/08/2022, 13:36
структура правительства в Хакассии
Руководитель республики анонсировал их в конце июля.

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление об изменениях в структуре регионального правительства. Документ прошел все необходимые процедуры согласования и экспертизы, сообщает пресс-служба правительства Республики Хакассия.

Согласно постановлению, в составе правительства Хакасии теперь 15 министерств, 4 государственных комитета и, как и прежде, одно управление и одна госинспекция.

Список министерств пополнило Министерство цифрового развития и связи РХ. Госкомитет цифрового развития и связи РХ, как госорган перестанет существовать.

В числе госкомитетов теперь появляется государственный комитет по лесу РХ. Он выделяется в отдельный орган из состава Министерства природных ресурсов и экологии РХ.

Еще один новый орган в структуре правительства – государственный комитет по мобилизационной работе и защите государственной тайны РХ. Он будет состоять из ряда подразделений, входивших в состав Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Хакасии и в состав аппарата главы и правительства РХ.

— Глава Хакасии перераспределил обязанности между своими заместителями, — добавили в пресс-службе.

Первый заместитель Татьяна Курбатова теперь будет курировать весь социальный блок.

Заместитель главы республики, постоянный представитель региона в Москве Юлия Исмагилова будет курировать финансово-экономический блок (Минфин и Минэкономразвития). Заместитель главы Хакасии Сергей Комаров —Минсельхоз дополнительно к курированию Минцифры, Минтранса и госкомтарифэнерго.

 

Ранее редакция сообщала, что министр труда и социальной защиты Хакасии отправлен в отставку. 

Фото с сайта правительства Республики Хакасия

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Хакассия

Теги : Структура правительства власть


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